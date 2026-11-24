Het management van Marco Borsato wil niet bevestigen of de zanger komend jaar zijn comeback maakt in zijn thuisstad Alkmaar. Volgens het Instagramaccount realityFBI zouden er vijf data gereserveerd zijn in het AFAS Stadion in de zomer van 2027. "Op dit moment is er nog niets concreets", aldus het management tegen het ANP.

Borsato is zich echter wel aan het "oriënteren". "We kijken serieus naar verschillende locaties en periodes. Welke locaties dat zijn, houden we nog even voor ons." Het management wilde ook niet kwijt of er gesprekken zijn met festivals of met andere artiesten over gastoptredens.

Begin november zei Borsato terug te willen keren op het podium, na een periode van afwezigheid tijdens een misbruikzaak tegen de zanger. In december 2025 werd hij vrijgesproken van ontucht met een minderjarige.