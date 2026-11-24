De Britse prins William heeft dinsdag een bezoek gebracht aan het kantoor van premier Andy Burnham. Volgens Britse media was het de eerste keer dat de troonopvolger een bezoek bracht aan Downing Street.

Het komt niet vaak voor dat leden van het Britse koningshuis naar een zittende premier op Downing Street gaan. Volgens de BBC is William de eerste 'senior royal' sinds koningin Elizabeth in 2012 die dat doet.

Buiten Downing Street 10 poseerden de mannen samen voor een aantal foto's. De premier noemde het "geweldig" om de prins te verwelkomen. Burnham vroeg William onder meer naar zijn recente reis naar India. De prins van Wales was daar samen met zijn vrouw Catherine voor de uitreiking van de door hem opgerichte klimaatprijs Earthshot Prize. De rest van het gesprek vond plaats buiten het zicht van de media. De ontmoeting duurde ongeveer een uur.

Britse media schrijven dat de ontmoeting met Burnham wordt gezien als een nieuwe stap in zijn rol als toekomstige koning.