Danny Nozell, de manager van de overleden zangeres Dolly Parton, heeft de rechtszaak tegen haar neef Bryan Seaver vrijwillig ingetrokken. Dat meldt The New York Times op basis van een verklaring die eerder deze week werd ingediend bij de rechtbank in Nashville. Vertegenwoordigers van beide partijen hebben vooralsnog geen commentaar gegeven over de omstandigheden van de intrekking.

Nozell vertegenwoordigt het bedrijf dat de zakelijke belangen van Parton beheert. Hij beschuldigde Seaver ervan medewerkers en zakenpartners van het bedrijf te hebben bedreigd om geld uit de erfenis van Parton te krijgen en vroeg een contactverbod aan tegen de neef van Parton. Seaver, die tot 15 september als hoofd beveiliging voor zijn tante werkte, ontkende de beschuldigingen.

Parton overleed eind augustus op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De Amerikaanse zangeres scoorde grote hits met nummers als I Will Always Love You, Jolene en 9 to 5.