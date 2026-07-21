Mara Wilson sluit vervolg op Matilda niet uit

Mara Wilson sluit een vervolg op de film Matilda uit 1996 niet uit. De actrice, die als kind de hoofdrol speelde in de verfilming van het boek van Roald Dahl, zei tijdens Fanboy Expo in de Amerikaanse staat Tennessee dat een tweede film "mogelijk zou kunnen zijn".

Wel heeft Wilson twijfels over hoe zo'n vervolg eruit zou moeten zien. Zo ziet ze weinig in het idee dat het verhaal over de dochter van Matilda zou gaan. Volgens de actrice kreeg Matilda haar bijzondere krachten juist door de moeilijke omstandigheden waarin ze opgroeide. "Ik denk niet dat Matilda haar eigen dochter in zo'n situatie zou laten opgroeien."

De 39-jarige Wilson vertelde ook dat ze het vroeger vervelend vond als mensen haar "Matilda" noemden. "Ik dacht dan: nee, ik ben Mara. Het voelde een beetje alsof je met de naam van je veel coolere en slimmere zus werd aangesproken."

Wilson speelde naast Matilda ook in films als Mrs. Doubtfire en Miracle on 34th Street.