Matt Damon had vrouwelijke stuntdubbel in The Odyssey

Matt Damon had tijdens de opnames van The Odyssey voor een scène een vrouwelijke stuntdubbel. De acteur vertelde in de podcast Happy Sad Confused dat zij zijn rol deels overnam vanwege een speciaal camera-effect.

Voor een scène met de reusachtige Laestrygonen werkte regisseur Christopher Nolan met acteurs van verschillende lengtes om de mythische wezens groter te laten lijken. Daarom kreeg Damon een kleine vrouwelijke stuntdubbel. "Ze had de indrukwekkendste armen die ik ooit heb gezien", aldus de acteur.

Damon zegt dat hij zijn stuntdubbel tijdens de opnames persoonlijk heeft bedankt. "Bijna alle armen die je in de film ziet zijn van mij, maar hiervoor moet ik haar echt de eer geven."

In The Odyssey, gebaseerd op het Griekse epos van Homerus, speelt Damon de held Odysseus. Ook Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway en Charlize Theron zijn in de film te zien.