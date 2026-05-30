Marcel Musters eeuwig dankbaar voor donaties

Marcel Musters noemt het "hartverwarmend" en zegt "overdonderd en ongelofelijk opgelucht" te zijn dat hij schuldenvrij aan zijn 68e levensjaar kan beginnen. De acteur, die al enkele jaren niet meer acteert vanwege lichamelijke en mentale problemen, vroeg afgelopen week aan zijn volgers 1 euro om hem te helpen bij zijn schulden. Na zijn oproep stroomden de donaties binnen, waardoor hij binnen een dag van zijn schuld af was.

"Mijn grootste wens is in vervulling gegaan. Ik ben schuldenvrij", schrijft de 66-jarige Musters op Instagram bij een foto van hem en een paard. "Mijn hele lijf ontspant erdoor. En mijn hart is meteen weer wat rustiger. Nu kan ik mijn creativiteit weer helemaal gebruiken voor verbindende, creatieve projecten."

Musters, onder meer bekend van rollen in Penoza, Gooische Vrouwen en Family Kruys, is "enorm dankbaar voor de liefde en tikkies en de eindeloze hoeveelheid ontroerende berichtjes" die hij ontving en nog steeds binnenkrijgt. Hij wil het de komende tijd even rustig laten inwerken en Hallo Medemens, zoals hij zijn initiatief heeft genoemd, verder ontwikkelen. De acteur zegt op zaterdag 6 juni, de dag waarop hij 67 wordt, een podcast op te nemen met Hanneke Groenteman over zijn actie.

"Dank jullie wel, lieve luisteraars en anderen die mij een warm hart toedragen. Ik voel het. Eeuwig dankbaar", besluit Musters. "PS - Ik heb geen paard gekocht hoor", voegt hij aan zijn bericht toe. De foto was volgens hem genomen tijdens een kinderfeestje waar hij afgelopen week was.