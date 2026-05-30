Verdediger Holm haakt geblesseerd af bij Oranje-opponent Zweden

STOCKHOLM (ANP) - Oranje-tegenstander Zweden moet het op het WK voetbal doen zonder rechtsback Emil Holm. De 26-jarige speler van Bologna, die het afgelopen halfjaar op huurbasis uitkwam voor Juventus, heeft een spierblessure opgelopen en heeft daardoor het trainingskamp van de ploeg verlaten. Herman Johansson van het Amerikaanse FC Dallas is opgeroepen als zijn vervanger.

Zweden speelt maandag een oefenwedstrijd tegen Noorwegen en donderdag is Griekenland de tegenstander. Het was al bekend dat Viktor Gyökeres later aansluit. De spits komt zaterdagavond nog met Arsenal in actie in de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain.

Zweden begint het WK volgende maand tegen Tunesië. Op 20 juni is de ploeg van bondscoach Graham Potter de tegenstander van het Nederlands elftal. In het laatste groepsduel treft Zweden Japan.