Marcel Van Roosmalen wil jeugd leren minder te mopperen

Schrijver Marcel van Roosmalen is tevreden met zijn nieuwe boek De moppermeisjes, ook al schrijft hij normaal geen kinderboeken. De schrijver hoopt "subtiel" een steentje bij te dragen "aan een tolerante samenleving". "Ik denk dat het wel belangrijk is om de jonge generatie te vertellen dat je niet zo veel moet mopperen. Dat je ook blij mag zijn en dat alles nog op je afkomt", aldus Van Roosmalen in gesprek met ANP.

De moppermeisjes gaat over een gezin waarvan de vader en de drie dochters heel veel mopperen. Totdat de moeder er genoeg van heeft en haar koffers pakt. Ze wil pas terugkomen als er niet meer gemopperd wordt. De illustraties zijn gemaakt door Geert Gratama. "De tekeningen zijn heel goed gelukt", aldus Van Roosmalen. "Beter dan ik had verwacht, en ik had hele hoge verwachtingen."

Van Roosmalen heeft voor het verhaal inspiratie gehaald uit zijn eigen gezin. Samen met journalist Eva Hoeke heeft hij drie kinderen. "Ja, dat zijn ook toevallig drie dochters van die leeftijd", lacht de schrijver. "Je denkt altijd: God, wat zouden ze leuk vinden? Maar in de praktijk valt het altijd tegen. Ze vinden het van heel veel dingen normaal dat je het voor ze regelt. Ze vinden heel veel eten niet lekker. Ze zijn onvoorspelbaar. Gezellig, maar onvoorspelbaar."

'Knipoog'

"We kunnen het heel lang hebben over de verhaallijn, maar die is wel duidelijk", aldus Van Roosmalen. "Dat is wel het leuke aan kinderboeken. Het gaat één kant op. De goede kant."

Volgens de schrijver kunnen volwassenen ook wel genieten van De moppermeisjes. "Sommigen kunnen er helemaal in verdwalen. Het is prachtig om naar de tekeningen te kijken. Je kan er wat actualiteiten uithalen. Er zit ook een knipoog in naar de volwassen wereld."

Dinsdag verschijnt De moppermeisjes in de boekenwinkel.