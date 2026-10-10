Marcel Veenendaal zou nooit aan programma's als The Passion en Beste Zangers meedoen. De frontman van DI-RECT moet er niet aan denken, zegt hij zaterdag in een interview met Het Parool.

"Elk jaar wordt er gevraagd of ik mee wil doen aan The Passion. Geen denken aan, ik noem het Depression", stelt Veenendaal. "Ze vragen me ook al jaren voor de Beste Zangers. No way."

De zanger was voor DI-RECT actief in de musicalwereld, maar dat zou hij nu nooit meer doen. "Ik was er min of meer per ongeluk in terechtgekomen. Ik zei vroeger tegen alles ja, ik heb echt moeten leren nee te zeggen. Echt grote rollen had ik niet. In Jesus Christ Superstar was ik niet Jezus zelf, maar een discipel."

Nu heeft Veenendaal "geen enkele band meer met die wereld". "Elke keer weer door die vleeskeuring van Stage Entertainment. Acht shows in de week voor een brutosalaris van 1500 euro. Ik kijk er niet met weemoed op terug, het was echt kilometers maken."