Marco Borsato ziet de zitting van woensdag als "de laatste loodjes" van het langlopende proces dat zijn leven de laatste jaren heeft gekenmerkt. Dat zei de zanger bij aankomst bij de rechtbank van Utrecht, waar hij tonnen aan gemaakte kosten rondom zijn strafzaak van vorig jaar probeert terug te krijgen.

"Het is een technisch verhaal, zoals het altijd gaat als je in het gelijk gesteld wordt. Dan kun je een deel van de kosten verhalen en dat hoop ik te doen", zei Borsato tegen de aanwezige pers die hem in groten getale op stond te wachten. "Het heeft lang geduurd en het heeft veel gekost."

Bij de rechter wil Borsato enkele tonnen aan gemaakte kosten terugvorderen, geld dat hij besteedde aan zijn advocaten en het inschakelen van deskundigen. Het is een gebruikelijke procedure als iemand wordt vrijgesproken, maar zelden is er publiciteit voor. De zanger noemt het "niet een principekwestie" dat hij zijn gemaakte kosten wil terugvorderen. "Dit hoort bij het systeem en dat is voor mij niet anders dan voor anderen, ik hoor het wel."

"Ik ga toelichten wat ik gedaan heb", vervolgde de 59-jarige Alkmaarder. "Mij is gevraagd een eerlijke opsomming te maken van de kosten die ik gemaakt heb en dat heb ik gedaan en dat presenteer ik. Maar dit is voor mij al een proces van zes jaar. Ik ben er wel een beetje klaar mee."