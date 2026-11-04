Marco Borsato zou graag zijn vak weer willen uitoefenen. Dat zei de zanger woensdag tegen de aanwezige media bij de rechtbank in Utrecht, waar een zaak dient over de vergoeding van de advocaatkosten die zijn gemaakt tijdens de strafzaak tegen hem.

Borsato werd vorig jaar vrijgesproken in de zedenzaak tegen hem. "Ik wil door met mijn leven, ik wil door met waar ik goed in ben en dat is mijn vak uitoefenen", zei de zanger. Borsato vertelde ook dat hij inmiddels weer is begonnen met zanglessen en dat het "opvallend goed" ging. Hij is nu aan het "oriënteren" op volgend jaar. "Heel voorzichtig ben ik wel aan het kijken", maar ook zei hij dat eerst "dit achter de rug moet zijn."

"Dat ik behoefte heb om mijn vak weer op te pakken, lijkt me logisch", zei Borsato tegen aanwezige journalisten. "Ik heb zes jaar lang mijn werk niet kunnen doen. Ik heb er wel weer zin in."