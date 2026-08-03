Marco Schuitmaker doet aangifte na inbraakpoging

Marco Schuitmaker heeft aangifte gedaan nadat in de nacht van zondag op maandag is geprobeerd in te breken in twee van zijn auto's. Dat schrijft de 27-jarige volkszanger in een bericht op sociale media.

"Vannacht hebben onbekenden geprobeerd in te breken in onze auto's. Beide auto's zijn beschadigd, maar gelukkig zijn de daders niet binnengekomen", schrijft Schuitmaker op Instagram. Bij het bericht deelt hij foto's waarop te zien is dat meerdere autoruiten zijn beschadigd.

Volgens de zanger, bekend van nummers als Engelbewaarder en Hier Mag Alles, is de politie inmiddels langs geweest en heeft die onderzoek gedaan. "Er is aangifte gedaan", laat hij weten. Ook roept Schuitmaker mensen die in de omgeving iets verdachts hebben gezien op zich te melden. "Alle informatie, hoe klein ook, kan helpen."