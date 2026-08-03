Voor het eerst in de geschiedenis bestaat de top 5 van de Billboard Hot 100, de belangrijkste hitlijst van de Verenigde Staten, volledig uit countrynummers. Ella Langley voert de lijst deze week opnieuw aan met haar nummer Choosin' Texas, vlak voor nieuwkomer Been By Now van Morgan Wallen.

Langley en Wallen staan gezamenlijk met hun duet I Can't Love You Anymore op de vierde plek, net onder I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. De vijfde plek is weggelegd voor het nummer Boston van zangeres Stella Lofty. Vorige maand stonden er volgens Billboard wel twee weken lang vier countrynummers bij de bovenste vijf best beluisterde singles in de VS.

Het is bovendien de zestiende week dat Langley met Choosin' Texas de Billboard Hot 100 aanvoert. Ze schaart zich hiermee in een rijtje met collega's als Morgan Wallen en Mariah Carey, die eerder net zo lang met een nummer de lijst aanvoerden. Alleen Old Town Road van Lil Nas X en Billy Ray Cyrus en A Bar Song (Tipsy) van Shaboozey (19 weken) en All I Want for Christmas Is You van Mariah Carey (22 weken) voerden de belangrijkste Amerikaanse hitlijst langer aan.

Hoewel Choosin' Texas in oktober vorig jaar al verscheen, bereikte het nummer pas in februari de koppositie in de Billboard Hot 100. In Nederland debuteerde het nummer twee weken geleden in de Single Top 100 op plek 96. Afgelopen week steeg de single een paar plekjes naar de 93e plaats.