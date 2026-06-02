Hoe en wanneer er wordt ingegrepen als rapper Ye tijdens een van zijn concerten in Arnhem iets strafbaars zegt, is aan de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie). Dat zegt de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch in reactie op uitspraken van staatssecretaris Claudia van Bruggen (D66, Justitie).

Van Bruggen zei in reactie op Kamerlid Annabel Nanninga (JA21) dat er "absoluut" wordt ingegrepen "op het moment dat er geconstateerd wordt dat er strafrechtelijke feiten worden gepleegd". Later liet een woordvoerder van Van Bruggen desgevraagd weten dat de bevoegdheid om in te grijpen bij het lokale gezag ligt.

Marcouch noemt de eerdere toezegging van Van Bruggen "onzorgvuldig en onverantwoord". "Het is de politie die strafbare feiten constateert en handhaaft. Als er tijdens het concert door de artiest of door bezoekers uitingen worden gedaan die strafbaar zijn, besluiten we als driehoek of we ingrijpen en op welk moment dat verstandig is."

Licht uit

Nanninga zei in het vragenuur dat "die stekker" er bij antisemitische uitingen uitgaat. "Het licht gaat uit, de mensen gaan naar huis, als die meneer daar dingen gaat roepen die niet mogen van de Nederlandse wet." Daarop reageerde Van Bruggen met "absoluut."

Marcouch: "Zo werkt het natuurlijk niet. Het moet gebeuren op een manier zodat er geen wanorde ontstaat of mensen in onveiligheid worden gebracht." Dat kan bijvoorbeeld door pas in te grijpen als de artiest het podium verlaat. De burgemeester gaat er overigens vanuit dat de concerten goed zullen verlopen.