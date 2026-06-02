3FM-dj's Barend van Deelen en Nellie Benner reizen van 13 tot en met 26 juni door de Verenigde Staten met een mobiele radiostudio. Het radioduo gaat daar in het NPO 3FM-radioprogramma Olé Olé Olé: Barend & Benner in de USA verslag doen van de groepsfase van het WK voetbal, meldt omroep PowNed.

"Een WK beleef je natuurlijk niet alleen in het stadion, maar juist ook onderweg, tussen de supporters en op plekken waar mensen samenkomen om Oranje aan te moedigen", zegt Van Deelen. "Met onze camper kunnen we overal naartoe en de luisteraars echt meenemen in alles wat we onderweg tegenkomen."

De roadtrip begint in Dallas, waar Nederland speelt tegen Japan. Daarna reist het duo door naar Houston en Kansas City om te spreken met Oranje-supporters en verslag te doen van de sfeer rondom het WK.