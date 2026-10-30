Margaret Qualley en Jack Antonoff vragen officieel scheiding aan

Actrice Margaret Qualley en zanger Jack Antonoff hebben na hun breuk officieel een echtscheiding aangevraagd. People meldt vrijdag dat het gaat om "een gezamenlijke beslissing" en een scheiding zonder geschil, dus met wederzijdse instemming.

Qualley en Antonoff hadden sinds 2021 een relatie en trouwden in 2023. In juli werd bekend dat het koppel niet meer bij elkaar was. Een woordvoerder van Qualley benadrukte al snel dat geen van beiden ontrouw was geweest aan elkaar.

De Amerikaanse Qualley brak in 2014 door als actrice met haar rol in de serie The Leftovers. Later speelde ze ook nog in films als The Nice Guys, Once Upon a Time... In Hollywood en The Substance. De 32-jarige actrice heeft ook de hoofdrol in de Netflix-serie The Maid. Jack Antonoff is een Amerikaanse singer-songwriter en de leadzanger van de rockband Bleachers. Hij is goede vrienden met Taylor Swift.