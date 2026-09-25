Margaret Qualley en Sabrina Carpenter in Fred Astaire-biopic

Margaret Qualley en Sabrina Carpenter hebben rollen bemachtigd in de aankomende biopic over het leven van danser en choreograaf Fred Astaire, meldt onder meer The Hollywood Reporter. Het nieuws komt bijna vijf jaar nadat bekend werd dat Tom Holland de hoofdrol zou spelen.

Qualley is gecast voor de rol van oudere zus Adele Astaire, Carpenter speelt Ginger Rogers. Fred Astaire en Rogers waren jarenlang een beroemd dansduo en schitterden samen in meerdere films.

The Hollywood Reporter schrijft dat Paul King is aangetrokken als regisseur. "De uitdaging om deze iconen van de twintigste eeuw tot leven te wekken, is er een die ik me niet zou kunnen voorstellen zonder Tom Holland, Margaret Qualley en Sabrina Carpenter aan mijn zijde", aldus King in een verklaring.

Carpenter is vooral bekend als zangeres, maar speelde ook in films als Work It en The Hate U Give. Qualley was onder meer te zien in The Substance en The Dog Stars.