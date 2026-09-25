Frankrijk verslaat Turkije bij debuut bondscoach Zidane

İZMIT (ANP) - Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse İzmit met een 1-0-overwinning op Turkije. Aanvoerder Kylian Mbappé zorgde in de tweede helft voor het doelpunt, maar viel kort daarna geblesseerd uit.

Frankrijk had de wedstrijd onder controle, maar creëerde in de eerste helft weinig grote kansen. In de 54e minuut was het aanvoerder Mbappé die op aangeven van Michael Olise in de korte hoek raak schoot: 0-1. Direct na zijn treffer ging de sterspeler van Real Madrid geblesseerd op de grond zitten, waarna hij zich enkele minuten later moest laten vervangen door Désiré Doué. Turkije moest de slotminuten met tien man uitspelen, nadat doelman Uğurcan Çakır met rood werd weggestuurd vanwege hands.

Zidane nam afgelopen zomer de leiding bij de Franse nationale ploeg over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. Deze interlandperiode speelt Frankrijk nog twee keer tegen België en een keer tegen Italië.