Margôt Ros kruipt dit jaar in de huid van Scrooge in de muzikale kerstvertelling Scrooge Live van Omroep MAX. De cabaretière wordt de eerste vrouw die de hoofdrol speelt, werd vrijdag bekend in Tijd voor MAX.

Matteo van der Grijn speelt Jacob Marley en Na Young Jeon heeft de rol van Bobbie. Wendy van Dijk is te zien als Geest van het Verleden, Mike Boddé als Geest van het Heden. Nick Toet en Robèrt van Beckhoven gaan op pad als collectanten.

Scrooge Live is gebaseerd op de klassieker A Christmas Carol van Charles Dickens. Voor Ros hoort dat verhaal echt bij kerst. "Sinds mijn achtste of negende kijk ik het ieder jaar, vroeger zat ik ervoor in mijn pyjama op de bank. Dat ik nu zelf aan Scrooge Live mag meedoen en het script samen met Roel Bloemen heb geschreven, vind ik dan ook heel eervol", vertelt ze.

Het evenement vindt voor de zevende keer plaats en opnieuw wordt tijdens de uitzending geld opgehaald voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. De liveshow komt dit jaar uit het Drentse Diever.