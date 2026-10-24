Maria heel blij met achtste plaats: 'Ik wil nog een keer'

Maria is superblij met haar achtste plaats op het Junior Eurovisie Songfestival, dat zaterdag plaatsvond op Malta. "Het is echt supergoed gegaan. Ik zit in de top tien! Ik ben gewoon achtste geworden!", zegt de 10-jarige zangeres opgewekt na afloop van het evenement.

Maria opende de finale met haar nummer Stronger Together en kreeg in totaal 126 punten. "Ik vond het best wel spannend, maar ik wil het nu gewoon nog een keer doen!", aldus de zangeres. Ook laat Maria weten "zeker" door te gaan met muziek maken.

De Armeense Naré ging er met de winst vandoor. Zij kreeg in totaal 202 punten met haar nummer Boo!. Maria vond de zangeres de terechte winnaar. "Ze is heel goed en ik ben superblij voor haar."

In totaal deden zestien landen mee aan de liedjeswedstrijd.