Verstappen begint als tweede aan GP in Austin, Antonelli op pole

AUSTIN (ANP) - Max Verstappen is er in Austin niet in geslaagd voor de derde keer op rij poleposition te veroveren in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull moest in de kwalificatie voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten alleen zijn meerdere erkennen in WK-leider Kimi Antonelli en veroverde de tweede startpositie. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar en de Monegask Charles Leclerc van Ferrari vormen de tweede startrij.

Verstappen was in de kwalificatie voor de afgelopen GP's in Maleisië en Singapore wel de snelste. Na een moeizame start van het seizoen heeft de 29-jarige Nederlander de snelheid van de Red Bull gevonden. In Maleisië veroverde hij zijn eerste poleposition en overwinning van het seizoen, om dat een week later in Singapore te herhalen.

Verstappen is het hele weekend al snel in Texas. In de trainingen reed hij twee keer de tweede en een keer de derde tijd. Ook de Ferrari's maakten indruk, maar in de kwalificatie kwam dat er niet helemaal uit. De Italiaan Antonelli zette in de laatste kwalificatiesessie als eerste een goede tijd neer (1.34,035), waar Verstappen een kleine twee tienden op moest toegeven. In een tweede poging kwam geen enkele coureur meer aan die tijden. Verstappen kon pole vergeten na een foutje in zijn tweede run.

De viervoudig winnaar in Austin toonde zich ontevreden met het beslissende laatste deel van de kwalificatie. "Dit was niet wat ik wilde. Q1 en Q2 waren nog wel goed, maar Q3 niet. Ik had geen goede balans meer en gleed wat weg. Dit is niet hoe ik het wilde, maar ik heb alsnog P2. Daar doe ik het voor", zei Verstappen in het flashinterview.

Antonelli verwacht zondag een spannende strijd met Verstappen. "Richting de eerste bocht probeer ik de koppositie vast te houden en dan het tempo op te voeren, maar Verstappen is al het hele weekend snel", reageerde de Italiaan.

De race begint zondag om 21.00 uur op het Circuit of the Americas. In het WK leidt Antonelli met 340 punten. Om zondag al wereldkampioen te worden, moet de Mercedes-coureur winnen en moet zijn Britse teamgenoot George Russell niet meer dan 2 punten halen. Ook mag Lewis Hamilton dan niet hoger dan vijfde eindigen. Na de race in Austin volgen nog vijf grands prix.