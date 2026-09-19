Maria namens Nederland naar Junior Eurovisie Songfestival

Maria vertegenwoordigt Nederland in oktober op het Junior Eurovisie Songfestival op Malta. De 9-jarige Maria won zaterdagavond de nationale finale van het Junior Songfestival met het liedje Stronger Together.

De winnaar werd bepaald door de vakjury, de kinderjury en de stemmen van kijkers thuis. De vakjury bestond dit jaar uit Berget Lewis, Kris Kross Amsterdam en Numidia. In de kinderjury zaten Meadow, die vorig jaar het Junior Songfestival won, en jongensgroep LEVEL UP.

In de finale stonden ook de 12-jarige Nolan, de 13-jarige Vajèn en de zeskoppige groep The Crossovers. Stefania Liberakakis en Matheu Hinzen presenteerden de finale.

Het Junior Eurovisie Songfestival vindt op 24 oktober plaats in Ta' Qali op Malta. Oud-winnaars Gaia Cauchi en Destiny presenteren de internationale finale samen met Keane Cutajar.