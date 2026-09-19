AS Roma en Malen spelen gelijk in topper tegen Internazionale

ROME (ANP) - De topper in de Serie A tussen AS Roma en Internazionale is in 2-2 geëindigd. De ploeg van Oranje-international Donyell Malen maakte in de eerste helft twee goals, maar de titelverdediger uit Milaan kwam na rust langszij.

AS Roma en Inter zijn de nummers 1 en 2 van de ranglijst. Beide ploegen hebben na vijf duels 13 punten, maar de formatie uit Rome heeft een beter doelsaldo.

Waar de ogen in Rome gericht waren op Malen, de topscorer van de Serie A met zes doelpunten, was dit keer Manu Koné belangrijk voor de thuisploeg. De Franse middenvelder schoot na zes minuten het openingsdoelpunt binnen en maakte daarna op het randje van buitenspel ook de 2-0.

Lautaro Martínez maakte het in de eerste minuut van de tweede helft weer spannend door voor Inter te scoren. De aanvaller tekende tien minuten voor tijd ook voor de gelijkmaker. Devyne Rensch viel na een uur in bij AS Roma, zijn ploeggenoot Marten de Roon bleef op de bank.