Mariah Carey heeft, zoals ieder jaar, een dag na Halloween het kerstseizoen geopend. De zangeres, die officieus bekendstaat als de 'kerstkoningin', deed dat met een video op Instagram waarin ze de seizoenswissel aankondigde.

De clip begint in New York, waar Carey, verkleed als ruige rocker, tijdens Halloween in een club optreedt. Wanneer de klok middernacht slaat, slaat de sfeer om en is Careys bekende uithaal "It's tiiime" te horen, waarmee ze aangeeft dat het tijd is om de kerstversiering uit de kast te halen.

De zangeres zingt vervolgens bovenop een gigantische kerstboom, gekleed in een rood kerstpakje, haar bekendste hit All I Want for Christmas Is You. De slee van de kerstman vliegt om de 57-jarige Carey heen en verder zijn ook een reusachtige notenkraker, pinguïn en ijsbeer te zien in het besneeuwde landschap.