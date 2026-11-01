Robert Downey Jr. en Pedro Pascal hebben voor Halloween hun rol in de superheldenfilms van Marvel met elkaar gewisseld. Op Instagram poseerden de acteurs lachend in de outfit van elkaars personage in de aanstaande film Avengers: Doomsday, die op 16 december in première gaat.

"Victor. Richard. Costuumwissel!", schrijft Downey Jr. bij het filmpje waarin hij en Pascal hun look onthullen. In Avengers: Doomsday speelt Downey Jr. de rol van Victor von Doom, de schurk Doctor Doom. Pascal is in de film te zien als de superheld Reed Richards, ook wel bekend als Mr. Fantastic.

In een Story die Downey Jr. na de onthulling deelde, is te zien hoe Pascal en hij lachend arm in arm over straat lopen als de Marvelschurk en -superheld.