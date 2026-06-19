Marie Verhulst wil langer baasje zijn van Samson dan Gert

Marie Verhulst hoopt langer door te gaan als baasje van Studio 100-hond Samson dan haar vader Gert. Dat zegt de actrice en zangeres in de podcast 22 Minuten Stomme Vragen.

"Ik wil graag langer dan Gert", zei Verhulst op de vraag hoe lang zij zichzelf nog Samson & Marie ziet zijn. Ze zit inmiddels al in haar zevende jaar. "Ik ben gestart en Gert is pas twee jaar later gestopt. Ik denk dat hij het 32 jaar gedaan heeft, dus ik heb nog wel eventjes", zei Marie.

Voor nu ziet ze het positief in. "Er is nog zoveel dat we niet gedaan hebben. We merken ook dat ieder jaar meer mensen naar de kerstshow komen. En dat daar ook echt jonge kinderen zijn. En dat maakt mij heel blij."

Samson & Gert ging in 1990 van start en was zowel in Vlaanderen als in Nederland te zien. Gert Verhulst zou eigenlijk in 2020 afscheid nemen, maar door de coronacrisis werd zijn afscheid een paar jaar uitgesteld.