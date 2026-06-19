KNVB waarschuwt Oranjefans voor extreme hitte in Houston

HOUSTON (ANP) - De KNVB waarschuwt Oranjefans voor extreme hitte en een hoge luchtvochtigheid in Houston, waar het Nederlands elftal zaterdag de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Zweden speelt. "Drink voldoende water. Het advies is om 1 liter water per uur te drinken. Begin hier nu alvast mee. Zoek regelmatig de schaduw of een koele plek om oververhitting te voorkomen. Daarnaast: smeer je in met zonnebrand. Voel je je niet goed? Ga direct naar de zijkant en spreek een medewerker, hulpverlener of steward aan."

Volgens meteorologen wordt het de komende dagen 34 graden in Houston, waar het ook vochtig is. Daardoor ligt de gevoelstemperatuur hoger. Oranjesupporters kunnen vrijdag tijdens een Oranje Preparty al in de stemming komen voor het tweede WK-duel van Oranje. Op het FIFA Fan Festival in East Downtown is een 'Oranjehour' onder leiding van Yuki, FeestDJRuud en Yves Berendse.