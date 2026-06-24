Marieke Elsinga gaat weer RTL Boulevard presenteren

Marieke Elsinga keert terug aan de desk bij RTL Boulevard. Dat zei de presentatrice woensdagavond in de uitzending van het programma. Elsinga was in het verleden al een vast gezicht bij RTL Boulevard.

"Ik kom terug! Vanaf het najaar ga ik weer RTL Boulevard presenteren en daar kijk ik onwijs naar uit", zei Elsinga. "Ik vind live televisie het allerleukst wat er is dus toen RTL me vroeg of ik terug zou willen komen hoefde ik daar niet lang over na te denken."

De presentatrice zei dat ze altijd met veel plezier bij het programma heeft gewerkt en ook veel heeft teruggedacht aan vorig jaar zomer, toen ze RTL Boulevard Summernight presenteerde. "Daar beleefde ik zoveel plezier aan dat ik dacht: dit is een perfect fit. Dus tot in het najaar!"

Woensdag werd ook bekend dat er na acht jaar een einde komt aan de ochtendshow die Elsinga met Mattie Valk bij Qmusic maakt. Ze blijft wel bij de radiozender en zal haar radiowerk combineren met haar werk voor RTL Boulevard.