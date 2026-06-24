Sam Smith kondigt vijfde studioalbum aan

Sam Smith komt dit jaar weer met een nieuw album. De artiest maakte woensdag bekend dat diens vijfde studioalbum Hazel Eyes op 21 augustus uitkomt. Van het nieuwe album is het eerste nummer, My Guy, inmiddels verschenen.

De 34-jarige Smith noemt het nieuwe album "heel speciaal". "Ik heb er ruim drie jaar aan gewerkt met een kleine groep lieve vrienden. Dit album is heel persoonlijk, en ik heb het gevoel dat ik mezelf als artiest heb verdiept door als producer mee te doen, door het hele proces van begin tot eind te begeleiden en mezelf bij elke stap uit te dagen", zegt de zanger in een persbericht.

Het laatste album van Smith, Gloria, verscheen in 2023. Op dat album stond onder meer het nummer Unholy met Kim Petras. De Engelse zanger scoorde in het verleden hits als Stay With Me, I'm Not the Only One en Like I Can.