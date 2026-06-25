Marieke Elsinga valt in slaap achter stuur, botst op lantaarnpaal

Marieke Elsinga is eind vorig jaar tegen een lantaarnpaal gereden nadat zij achter het stuur van haar auto in slaap was gevallen. Dat vertelde zij donderdag in de uitzending van het ochtendprogramma Mattie & Marieke op Qmusic.

"Ik was een nanoseconde in slaap gevallen en ik ben toen tegen een lantaarnpaal aangereden", vertelde de presentatrice tegen haar collega Mattie Valk, die al wel op de hoogte was van het ongeluk. Elsinga had er op de radio nog niet over gesproken, omdat ze dacht dat ze dan misschien wel zou moeten huilen, zei ze. "Ik was er echt even van geschrokken."

Elsinga noemde de gebeurtenis "een bizarre ervaring". "Ik zou ook tegen iedereen willen zeggen: als je voelt dat je moe bent in de auto: stap uit, doe een paar jumping jacks, doe toch een powernapje. Want het is heel bizar wat er gebeurt." Ze deelde dat het gebeurde na een korte nacht, waardoor ze moe was, maar toch naar een afspraak ging.

Qmusic

Elsinga reageerde met haar uitleg op een vraag van een luisteraar, die zich afvroeg of dit verhaal klopte. Woensdag berichtte het juicekanaal Reality FBI over het ongeluk. Een woordvoerder van Qmusic laat aan het ANP weten dat het ongeluk vorig jaar in november plaatsvond.

De presentatrice vertelde dat het ongeluk niks te maken heeft met het nieuws dat ze na de zomer gaat stoppen met de ochtendshow. "Die beslissing had ik al ver daarvoor gemaakt", zei ze. Woensdag werd bekend dat Mattie & Marieke stopt. Valk gaat op Qmusic verder in de ochtend en Elsinga gaat een lunchprogramma op vrijdagmiddag presenteren. Daarnaast wordt ze weer presentator bij RTL Boulevard.