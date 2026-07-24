Marijke Helwegen waant zich prinses in Koninklijke Stallen

Marijke Helwegen voelde zich een echte prinses toen zij deze week de Koninklijke Stallen bij Paleis Noordeinde in Den Haag bezocht. Dat schrijft de socialite vrijdag in een bericht op Instagram.

"Samen met mijn man Harry bezocht ik de Koninklijke Stallen bij Paleis Noordeinde in Den Haag. Wat was dat bijzonder!", zegt Helwegen. "We bewonderden onder andere de prachtige koetsen, de statige koninklijke paarden en een schitterende collectie historische rijtuigen."

De 77-jarige Helwegen geeft haar volgers mee dat je "echt niet altijd naar het buitenland" hoeft te gaan om iets bijzonders te beleven. "Ook in ons eigen land zijn er zoveel prachtige plekken om te ontdekken."

De Koninklijke Stallen en Paleis Noordeinde zijn sinds deze week weer enkele weken opengesteld voor publiek. Alleen voor de stallen zijn nog kaarten te krijgen; die voor het paleis zijn al uitverkocht.