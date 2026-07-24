LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Vanaf zaterdag al handhaving verbod vrachtverkeer Merwedebrug

24 jul , 16:39Landelijk
anp240726158 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
UTRECHT (ANP) - Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Camera's die het mogelijk maken overtreders te identificeren, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start gaan.
In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt de camera geïnstalleerd in de zuidelijke rijrichting. De nacht erna worden ze opgehangen in de noordelijke richting.
Rijkswaterstaat wil "zoveel mogelijk voorkomen dat er vrachtwagens over de brug gaan, juist omdat de brug zo zwaar belast wordt", zegt een woordvoerder.
loading

Loading