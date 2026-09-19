Marijn Kuipers vraagt volgers negativiteit achterwege te laten

Marijn Kuipers trekt de negatieve reacties die zij op sociale media krijgt "momenteel slecht". Dat schrijft de influencer in een bericht op Instagram. Normaal gesproken gaat ze naar eigen zeggen "nooit op dat soort dingen" in, maar nu maakt ze een uitzondering. "Leef en laat leven."

"Laat mij gewoon mn ding doen, hou lekker je gezeik bij je, heb al genoeg aan mn hoofd", schrijft Kuipers. "Content is mn hobby en ik ben heel dankbaar dat anderen mijn content zo leuk vinden dat ik daar mijn werk van heb kunnen maken. Maar kijk het lekker niet als het je niet aanstaat en laat die negativiteit lekker bij je."

De 26-jarige Kuipers bedankt de mensen die wel positieve berichten achterlaten. "Ik zie 't, ik waardeer 't, dankjewel. Ik (probeer) mij te focussen op het positieve en dat maakt het leven een stuk leuker en makkelijker."

Eerder deze week werd bekend dat Kuipers en Dave Roelvink een punt hebben gezet achter hun relatie. Het stel was twee jaar samen en een halfjaar verloofd.