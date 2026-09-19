Meerdere doden bij Israëlische aanvallen in Gaza

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Israëlische aanvallen in delen van Gaza hebben aan meerdere mensen het leven gekost. Waar persbureau Reuters het over drie dodelijke slachtoffers heeft, telt nieuwszender Al Jazeera er zes.

In Gaza geldt sinds bijna een jaar officieel een wapenstilstand, al zijn volgens de Gazaanse autoriteiten sindsdien meer dan 1300 mensen omgekomen, de meesten onschuldige burgers. De oorlog in Gaza, die begon na de terreuraanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023, eiste tot dusver bijna 74.000 Palestijnse levens.

Een van de zaterdag omgekomen personen is de zoon van een topambtenaar van het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid, Munir Al-Bursh, die ook al een dochter verloor bij een Israëlisch bombardement in 2023.

Droneaanval

Al Jazeera schrijft dat bij een droneaanval ten noorden van Gaza-Stad drie mensen zijn omgekomen en er eerder op de dag een meisje werd doodgeschoten in een vluchtelingenkamp, en spreekt daarnaast van nog twee doden.

Israël heeft nog geen informatie gedeeld over de aanvallen.