Marion Cotillard vindt het niet haar taak om films te beoordelen, ook al is ze juryvoorzitter van het internationale filmfestival van Marrakesh. De Franse actrice wil zich vooral laten meeslepen door de verhalen, vertelde ze zaterdag tijdens een persconferentie. Dat meldt Variety.

"Ik zie mezelf als onderdeel van het publiek. Ik ben hier om geraakt te worden, om meegenomen te worden in verhalen", aldus de 51-jarige Oscarwinnares. Cotillard wil vooraf zo min mogelijk over de films weten. "Ik heb nog geen enkel beeld gezien. Zo kijk ik het liefst naar films. Ik wil als een maagd zijn", grapte ze.

De actrice kreeg ook de vraag of ze de ingewikkelde film Inception, waarin ze naast Leonardo DiCaprio speelde, zelf eigenlijk begreep. "Ik weet het niet. Ik dacht van wel", antwoordde ze lachend. "Misschien wel. En misschien niet."

Cotillard leidt een negenkoppige jury, waarvan onder anderen actrices Emma Mackey en Vicky Krieps deel uitmaken. De jury kiest een winnaar uit veertien films. Het festival duurt tot en met 28 november.