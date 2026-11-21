MANCHESTER (ANP) - Manchester City is het winnen verleerd in de Premier League. De club bleef in de thuiswedstrijd tegen Fulham steken op een gelijkspel (1-1). City verloor in de voorgaande competitieduels van Aston Villa (2-1), Brighton & Hove Albion (0-1) en Nottingham Forest (3-1).

Rodrigo Muniz bracht Fulham in de zestiende minuut op voorsprong. De thuisploeg kwam vervolgens niet verder dan een gelijkmaker van Elliot Anderson in de 57e minuut.

City blijft voorlopig de nummer 3 van de Premier League, maar de achterstand op koploper Arsenal kan oplopen tot 9 punten. De titelverdediger speelt zaterdagavond tegen Newcastle United.

De Nederlandse verdediger Kenny Tete had een basisplaats bij Fulham.