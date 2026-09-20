Mark Ruffalo roept staten op niet toe te geven in Paramount-zaak

Acteur Mark Ruffalo heeft de procureur-generaal van Californië, Rob Bonta, opgeroepen niet te schikken in de zaak tegen Paramount Skydance, zodat de streamingdienst concurrent Warner Bros. Discovery niet kan overnemen. De fusie hangt al een tijd in de lucht, maar een groep van twaalf Amerikaanse staten - waaronder Californië - spande een rechtszaak aan om de overname door Paramount te voorkomen. Het bedrijf zou volgens de staten te groot worden en te veel macht krijgen op de markt.

"Waag het niet", richt Ruffalo zich in een tweet tot Bonta. De Hulk-acteur sprak zich al vaker uit over de verwachte fusie. "Geef niet toe. 5670 filmmakers hebben hun nek uitgestoken voor jou om deze fusie aan te vechten. Nog eens ruim 75.000 anderen - en dat aantal loopt nog steeds op - hebben een petitie ondertekend om je te laten weten dat je in slechts drie weken tijd niet mag toegeven. Jij werkt voor het volk, voor dezelfde mensen die geraakt worden als je toestaat dat deze waardeloze deal met loze beloftes doorgaat."

Zaterdag werd bekend dat Paramount dicht bij een akkoord zou zijn met de twaalf staten over de overname van Warner Bros. Toezichthouders van de regering-Trump keurden de overname van 110 miljard dollar eerder al goed.