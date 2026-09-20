Frans OM begint onderzoek naar PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi

PARIJS (ANP) - Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi wegens belangenverstrengeling. Dat meldt het Franse persbureau AFP. Het onderzoek naar de Qatarees houdt verband met zijn dubbelrol als voorzitter van de Parijse voetbalclub en de beIN Media Group tijdens besprekingen over uitzendrechten van de Franse voetbalbond.

De advocaat van Al-Khelaïfi stelde tegen AFP dat zijn cliënt "altijd onafhankelijk, onpartijdig en objectief heeft gehandeld".

Al-Khelaïfi beleefde met Paris Saint-Germain een droom door twee keer de Champions League te winnen met de club. Volgens Al-Khelaïfi is het succes van de club een succes voor heel Frankrijk. "We zijn geen Parijse club, maar een Franse club. We verdedigen de Franse vlag", zei de voorzitter in 2025 na de winst van de eerste Europese hoofdprijs.