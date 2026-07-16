Mark Ruffalo: VR-film over klimaatcrisis is hartverscheurend

De Amerikaanse acteur Mark Ruffalo is onder de indruk van de nieuwe documentaire Solwata van Human Rights Watch. Dat vertelt hij in een video-interview met de mensenrechtenorganisatie. De film gaat over de klimaatcrisis op de Salomonseilanden en is gemaakt als een virtual-reality-ervaring. Ruffalo is bij de film betrokken als verteller.

Bezoekers dragen tijdens het bekijken van de film een VR-headset, waardoor ze onder meer naar het water kunnen reiken en culturele objecten van dichtbij kunnen bekijken. Ondertussen horen ze de verhalen van inwoners die door de stijgende zeespiegel moeten beslissen of ze naar het vaste land gaan verhuizen.

"De eerste keer dat ik de headset opzette, voelde het alsof ik echt tijd doorbracht met deze gemeenschap, in plaats van er alleen maar over te leren. Deze families zijn onlosmakelijk verbonden met hun land. Het is hartverscheurend om te zien dat ze door klimaatverandering gedwongen worden te vertrekken", vertelt de Oscarwinnaar.

Mondiaal probleem

Het probleem van de bewoners van de eilandgemeenschappen Walande, Ngongosila en Kwai in het zuidwesten van de Stille Oceaan raakt uiteindelijk iedereen, zegt Ruffalo, die zich ook inzet als mensenrechtenactivist. "Dit is een mondiaal probleem, en velen van ons weten niet hoe het de gemeenschappen in de frontlinie raakt. Zij wonen vaak afgelegen en komen nauwelijks voor in onze media. Solwata brengt het publiek dichter bij mensen wier levens al volledig op zijn kop zijn gezet door de klimaatcrisis."

Solwata gaat in première tijdens het Internationaal Filmfestival van Venetië. Dat vindt plaats van 2 tot en met 12 september. Na de première in Venetië zal Solwata te zien zijn op diverse congressen en publieke fora, waaronder de jaarlijkse VN-klimaattop. Die vindt in november plaats in Turkije.