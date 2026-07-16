F1 eist in kort geding informatie over malafide ticketwebshops

DEN HAAG (ANP) - Het bedrijf achter de Formule 1 eist donderdag in een kort geding in de rechtbank Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Hiermee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De twee bedrijven weigeren echter de gegevens te verstrekken.

Het gaat om professioneel uitziende websites waarbij de officiële logo's van de Formule 1 zonder toestemming worden gebruikt en bezoekers worden opgelicht.

"Dit is de kans voor de Formule 1 om eindelijk een stap dichter bij de daadwerkelijke fraudeurs te komen", volgens de advocaat van de autosportorganisatie.

De Formule 1 wil onder meer informatie over rekeningnummers, contactgegevens en de activiteiten van IP-adressen. De bedrijven gaan ervan uit dat de gegevens die bij hen bekend zijn, niet die van de daadwerkelijke oplichters zijn. "De gegevens die wij hebben zijn of vals of van iemand die daar niks van weet." Het gaat onder meer over gegevens die zijn buitgemaakt na een datalek.