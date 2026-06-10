In de periode van 1 juni tot en met 8 juni is er 25.386 keer gezocht op Marktplaats naar de zaterdageditie van Het Parool, waarin een handgeschreven boodschap van Harry Styles stond. Dat heeft Marktplaats woensdag bekendgemaakt.

Op de achterpagina van de krant bedankte de Britse ster, die tien concerten gaf in Amsterdam, fans voor hun komst naar de Johan Cruijff ArenA. "Dank je, ik hou van jou!", stond er in het Nederlands, waarna Styles zijn boodschap in het Engels vervolgde. "Amsterdam, you never forget the first. Thank you for having us!"

Fans zochten massaal naar de editie van Het Parool. Op verschillende advertentiewebsites werden de kranten voor tientallen euro's aangeboden.