Drummer en songwriter Roger Taylor brengt een nieuw album uit. Zijn zevende studioalbum Violence Insane in a Beautiful World komt uit op 18 september, meldt de Queen-drummer in een persbericht. Na de release gaat Taylor op tournee in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens Taylor is Violence Insane in a Beautiful World geen conceptalbum, maar is er wel een overkoepelend thema. "Het lijkt wel of de wereld op dit moment compleet gek geworden is", aldus Taylor. "Het is gewoon gruwelijk, ontzettend veel zinloos geweld. En het lijkt alsof we de wereld aan het verpesten zijn, met al dat plastic in de zee en al die vreselijke oorlogen overal en die haat die voortkomt uit verschillende religies."

Eerder bracht Taylor al de single Come On Summer (It's Party Time) uit. The Ndlovu Youth Choir heeft aan het nummer meegewerkt. "Ik was echt blij toen ik kennismaakte met dit geweldige Zuid-Afrikaanse koor, dat in het Zoeloe zingt. Ze zijn gewoon fantastisch", legt Taylor uit.

In 1970 richtte Taylor samen met Freddie Mercury en Brian May de band Queen op. Taylor schreef onder meer mee aan de nummers Radio Ga Ga, The Invisible Man en I'm in Love With My Car. Taylor en May treden nog af en toe op onder de naam Queen.