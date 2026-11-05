Het realityprogramma Married at First Sight UK keert definitief niet terug bij Channel 4. Het nieuws volgt op eerdere beschuldigingen van vrouwelijke deelnemers over vermeende verkrachtingen en seksueel wangedrag tijdens de productie van het programma.

Twee vrouwen zeiden dat de mannen met wie ze in het programma trouwden hen hadden verkracht, een derde vrouw deed melding van seksueel wangedrag. Nadat de vrouwen hun verhaal hadden gedeeld, kondigde de zender een extern onderzoek aan. Ook werden alle afleveringen van het programma offline gehaald. Een nieuwe reeks werd naar aanleiding van de onthullingen in de ijskast gezet.

In juli startte ook de Britse mediawaakhond Ofcom een officieel onderzoek. Verder werd in de zomer een deelnemer van het realityprogramma aangehouden op verdenking van verkrachting.

Volgens Britse media was Married at First Sight UK een van de succesvolste programma's van Channel 4. Overigens kwam eind oktober ook de Australische versie van Married at First Sight in het nieuws. Media berichtten dat de politie daar onderzoek deed naar het programma.