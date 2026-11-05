FRANKFURT (ANP) - Niclas Füllkrug keert na ruim een jaar terug in de nationale ploeg van Duitsland. Bondscoach Jürgen Klopp heeft de spits opgenomen in zijn selectie voor de komende duels met Servië en het Nederlands elftal in de Nations League. De 33-jarige aanvaller van Werder Bremen is met negen doelpunten topscorer van de Bundesliga.

De 17-jarige Wael Mohya van Borussia Mönchengladbach maakt ook deel uit van de 24-koppige selectie. Jamal Musiala en Serge Gnabry missen de komende interlands omdat ze geblesseerd zijn.

Duitsland speelt volgende week vrijdag een uitduel met Servië en ontvangt drie dagen later het Nederlands elftal in Berlijn. Nederland en Griekenland leiden de poule met 8 punten. Duitsland heeft 5 punten voor de laatste twee groepswedstrijden en Servië is nog puntloos.

De beste twee ploegen kwalificeren zich voor de kwartfinales van de Nations League.