Mart Hoogkamer met gezin terug naar plek waar succes begon

Mart Hoogkamer is op vakantie in Spanje met zijn gezin langsgegaan bij een voor hem bijzondere plek. De zanger deelt woensdag op Instagram dat hij terugging naar de plek waar een paar jaar geleden beelden werden gemaakt waarmee hij doorbrak.

"Herinneringen maken met mijn gezin naar een plek waar het allemaal ooit begon", schrijft Hoogkamer bij een foto op het strand waarop hij poseert met zijn vriendin Jennifer van Ooijen en hun dochtertje Logan Nová. De 28-jarige Leidenaar noemt het "een mooi moment" dat hij destijds niet wist wat er gebeurde, maar "het mooiste moment was gister om met me vriendin en mijn dochter terug te gaan naar DE plek waar het voor mij allemaal begonnen is".

Hoogkamer sluit zijn bericht af met #unchainedmelody. In augustus 2020 dook een video op van hem op het strand van La Carihuela in het Spaanse Torremolinos, waarin hij het nummer Unchained Melody zong. Het clipje ging viral en sindsdien nam zijn carrière een vlucht. Een jaar later bracht Hoogkamer zijn grootste hit Ik Ga Zwemmen uit en in 2022 en 2023 won hij onder meer een Edison in de categorie Hollands.