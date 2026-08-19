Akishino en Kiko beginnen negendaags bezoek aan Paraguay

De Japanse kroonprins Akishino en kroonprinses Kiko zijn woensdag aangekomen in Asunción, de hoofdstad van Paraguay. Het paar is in het Zuid-Amerikaanse land voor een negendaags bezoek. Op een foto is te zien hoe zij werden ontvangen door Rubén Lezcano, de Paraguayaanse minister van Buitenlandse Zaken. Akishino is de jongere broer van de Japanse keizer Naruhito.

De kroonprins en kroonprinses namen voor vertrek afscheid van hun dochter, prinses Kako. Dat gebeurde op het Akasaka-landgoed in Tokio, waar diverse leden van de keizerlijke familie wonen. Te zien was hoe de prinses haar ouders vanuit de deuropening uitzwaaide. Vervolgens werden Akishino en Kiko naar het vliegveld gebracht, vanaf waar zij naar Paraguay vlogen.

Akishino en Kiko besteden tijdens hun bezoek onder meer aandacht aan het feit dat het dit jaar negentig jaar geleden is dat de eerste Japanse migranten zich in Paraguay vestigden. Verder staat er ook een ontmoeting met president Santiago Peña op het programma.