Mart Hoogkamer over mogelijke acteerklus: het zaadje is geplant

Mart Hoogkamer is achter de schermen nog steeds bezig met het opzetten van een mogelijke acteercarrière. De zanger heeft recent auditie gedaan en de reacties zijn enthousiast, zei hij woensdag in Shownieuws.

"Ik kan natuurlijk nog niet alles zeggen, maar ik heb meegedaan", zei Hoogkamer. Om welke rol het gaat, wilde hij niet zeggen.

"Ik vind het altijd zo moeilijk om iets te moeten verbergen voor jullie. Maar het zaadje is geplant en de plant is aan het groeien en nu is het wachten op de mandarijnen", besloot hij.