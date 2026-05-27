Mateta helpt Crystal Palace aan winst van Conference League

LEIPZIG (ANP) - Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit het zuiden van Londen rekende in de finale af met Rayo Vallecano (1-0). Jean-Philippe Mateta maakte het winnende doelpunt in Leipzig.

Crystal Palace slaagde er bijna 119 jaar niet in om een prijs van betekenis te winnen. Maar de club won vorig jaar de FA Cup en de Engelse Super Cup. De ploeg van de vertrekkende trainer Oliver Glasner mag nu ook een Europese beker in de prijzenkast zetten.

De nummer 15 van de Premier League zou na de winst van de FA Cup eigenlijk in de Europa League uitkomen. Maar dat mocht niet van de UEFA omdat Crystal Palace dezelfde eigenaar had als Olympique Lyon, dat zich ook had geplaatst voor de tweede competitie voor Europese clubteams. De club uit de hoofdstad van Engeland rekende in de groepsfase af met AZ (3-1).