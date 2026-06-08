Mart Hoogkamer ziet de getroubleerde relatie met zijn vader, die eind mei werd gearresteerd op verdenking van bedreiging, niet meer goedkomen. Voor contact is het te laat, zegt hij tegen Shownieuws.

"Het moet nu gewoon klaar zijn", verklaarde Hoogkamer stellig. "Ik wil hier gewoon niet meer mee geconfronteerd worden. Ze moeten mijn gezin gewoon allemaal met rust laten. Ik word er gewoon bijna kwaad om."

Hoogkamer zegt dat het met hem en zijn gezin naar omstandigheden goed gaat. "Ik kan mezelf er best wel overheen zetten, maar je wordt er wel moe van dat je er continu mee geconfronteerd wordt, omdat je toch zijn naamdrager bent." Vooral voor zijn partner Jennifer vindt de zanger het erg. "Ik merk gewoon dat het bij haar heel veel doet."

De 28-jarige Hoogkamer heeft al langer geen contact meer met zijn vader.