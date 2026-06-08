BOSTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Een federale rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft een tarief van 100.000 dollar voor een bepaald werkvisum maandag ongeldig verklaard. President Donald Trump kwam in september met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide, gespecialiseerde arbeidsmigranten naar de VS willen trekken, om Amerikaanse werknemers zo meer kans te geven.

Californië en negentien andere staten stapten eind vorig jaar naar de rechter om een eind te maken aan de forse tariefsverhoging. De rechter concludeert nu dat het een onwettige belasting is, waarvoor Trump geen machtiging van het Congres had. "De inhoud en toepassing van de betaling van 100.000 dollar onthullen dat het een belasting is, ongeacht hoe de betaling wordt genoemd", schrijft hij.

Het zogenoemde H-1B-programma biedt jaarlijks tienduizenden visa aan. Voor Trumps aankondiging hoefden werkgevers er doorgaans ongeveer 2000 tot 5000 dollar voor te betalen. Vooral techbedrijven maken er veel gebruik van.